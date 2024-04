Atalanta, Scamacca nell'Olimpo dei top in Europa: segna come Kane e Mbappè

57 minuti fa



Un’altra rete, la quindicesima in stagione, un’altra prestazione super da parte di Gianluca Scamacca che si prende sulle spalle il peso dell’attacco dell’Atalanta, trascinandola in finale di Coppa Italia, dopo la vittoria per 4-1 sulla Fiorentina, dove gli orobici affronteranno la Juventus di Massimiliano Allegri. Non ci sarà, causa ammonizione da diffidato, proprio Scamacca che sta vivendo due mesi da sogno: da marzo, infatti, solo Harry Kane al Bayern Monaco (9 reti in 10 partite), Florian Wirtz al Bayer Leverkusen (9 in 12), Kylian Mbappé al PSG (11 in 11) e Cole Palmer (11 in 8) hanno segnato più di Scamacca.