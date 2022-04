Marco Carnesecchi si sta rivelando una certezza per la porta della Cremonese che sta sognando la Serie A. L'estremo difensore, in prestito dall'Atalanta, rimarrà in grigiorosso in caso di promozione in quanto il club orobico lo considererebbe come un’ottimo step in avanti nel processo di crescita. Lo riporta Tuttosport.