Approfittando della sosta del campionati, gli scout dell'Atalanta si sono mossi per raggiungere diverse zone del mondo dove alcuni talenti che farebbero al caso di mister Gasperini stanno pian piano sbocciando.



DINAMISMO OLANDESE- In Bielorussia-Olanda è presente uno di questi: si chiama Joel Veltman ed è già conosciuto in diverse città italiane per essere l'obiettivo numero uno per il prossimo mercato. Si tratta di un terzino destro classe '92, ruolo che all'Atalanta farebbe comodo, soprattutto perché molto abile anche da centrale. Dinamico quindi, proprio come i giocatori alla corte di Gasperini, ma ci sono due ostacoli.



LOTTA ITALIANA- Anche la Roma e la Juventus infatti sarebbero fortemente interessate al giocatore ventisettenne: tanti gli scout italiani corsi a visionare Bielorussia-Olanda (1-2) in tribuna. Con Veltman grande amico e collega di De Ligt in nazionale, la Juve sembra favorita nella scelta della meta italiana, ma l'Atalanta potrebbe affondare il colpo di volata anche grazie all'aiuto di de Roon, l'olandese volante che parla solo bene di Bergamo ai compagni. Veltman infatti è in scadenza di contratto a giugno 2021 e il prezzo del suo cartellino è destinato ad abbassarsi nei prossimi mesi.