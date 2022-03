L’urna di Nyon ha parlato: per l’Atalanta un’altra sfida con una squadra tedesca, l’ostico Lipsia di Tedesco. Dopo la doppia vittoria contro il Bayer Leverkusen, la Dea dovrà sconfiggere ai quarti di finale anche la quarta forza di Germania, a -1 in classifica proprio dalle aspirine rossonere appena eliminate, per sperare in una semifinale tutto sommato soft contro una tra Rangers e Braga. Andata il 7 aprile a Lipsia, alla Red Bull Arena, ritorno il 14 a Bergamo.



FORMAZIONE TIPO- (3-4-1-2): Gulacsi; Simakan, Gvardiol, Orban; Mukiele, Kampl, Laimer, Angelino; Nkunku, Dani Olmo; Andrè Silva.



LA STELLA - Christopher Nkunku, trequartista francese di origini congolesi classe 1997, che in stagione ha già messo a referto 15 gol in 26 apparizioni di campionato e ben 7 in 6 presenze in Champions League.



IL CAMMINO - Eliminato nella fase a gironi di Champions League dopo aver centrato il terzo posto (come l’Atalanta) dietro Psg e City, ha battuto la Real Sociedad negli spareggi, poi ha avuto la fortuna di accedere direttamente ai quarti vista l'esclusione delle squadre russe dalle competizioni Fifa e Uefa (l'avversario agli ottavi sarebbe stato infatti lo Spartak Mosca).



I PRECEDENTI - Nessun precedente tra le due squadre.