Il sorteggio dei quarti di finale dell'edizione 2021-22 di Europa League è in programma oggi, venerdì 18 marzo, alle ore 13:30 a Nyon. E' l'Atalanta, che ha eliminato agli ottavi il Bayer Leverkusen, a rappresentare l'Italia: assieme ai nerazzurri presenti anche West Ham, Barcellona, Eintracht Francoforte, Rangers Glasgow, Sporting Braga, Olympique Lione e Lipsia. Le migliori otto conosceranno le rispettive avversarie contro cui si giocheranno un posto in semifinale, senza teste di serie né limitazioni geografiche. Ci sarà anche un sorteggio per definire quale squadra giocherà "in casa" la finale di Siviglia del prossimo 18 maggio. Le partite valevoli per i quarti di finale di Europa League si giocheranno tra il 7 aprile (giorno dei match di andata) e il 14 aprile (giorno dei match di ritorno).



LE SQUADRE



Eintracht Francoforte (GER)

West Ham (ING)

Lipsia (GER)

Barcellona (SPA)

Olympique Lione (FRA)

Rangers Glasgow (SCO)

Sporting Braga (POR)

ATALANTA (ITA)





GLI ACCOPPIAMENTI

Lipsia-ATALANTA

Eintracht-Barcellona

West Ham-Lione

Braga-Rangers



LE SEMIFINALI

Semifinale 1: Lipsia-ATALANTA vs Braga-Rangers

Semifinale 2: West Ham-Lione vs Eintracht-Barcellona



FINALE

Vincente Semifinale 2 vs vincente Semifinale 1