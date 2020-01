Di quel 23 marzo 2014 sono rimasti solo i portieri: Handanovic da una parte (ancora titolare), Sportiello dall'altra (in panchina allora, anche domani). Quella data si riferisce all'ultima vittoria dell'Atalanta a San Siro contro l'Inter: ancora a Bergamo non c'era l'ombra di Gasperini, e sulla panchina bergamasca sedeva Colantuono.



Allora terminò 1-2 con la rete casalinga di Icardi (adesso al Psg) e la doppietta di Bonaventura, poi passato al Milan. Corsi e ricorsi di una sfida che domani sera, in un 'Meazza' che si annuncia pieno all'inverosimile: attesi ben 70mila spettatori.