Il doppio ex della sfida di Coppa Italia Atalanta-Fiorentina Luca Ariatti ha parlato così ai microfoni di Lady Radio: “L’Atalanta è stat condizionata da qualche infortunio di troppo, come Zapata. Era già fuori prima, poi è tornato ma si è rifatto male. La sua sarà un’assenza pesante per le caratteristiche che ha. Boga deve ancora inserirsi al meglio. I nerazzurri sono comunque in corsa per più obiettivi e hanno impegni importanti come la sfida di campionato di domenica contro la Juventus; sono avvelenati per come stanno andando le cose, perciò mi aspetto una reazione. La Fiorentina? ha una grande chance per andare avanti in Coppa, che potrebbe aprire una strada per vincere un trofeo e per andare in Europa“.