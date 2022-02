"Atalanta BC comunica che, nella giornata di domani, il calciatore Duván Zapata verrà sottoposto ad una visita di controllo dal professor Orava a Turku". Così il comunicato ufficiale della Dea, che si affida al famoso luminare nordico per la cura dell'attaccante, vittima di una ricaduta.



Sakari Orava, il Dottor House dello sport’, è un luminare dell’ortopedica che in passato si è occupato anche dell’ex Atalanta Cristante. Tra i suoi pazienti anche Beckham, Barzagli e Bonaventura. Per Cristante, a novembre 2019, il medico aveva optato per una terapia conservativa senza operazione e il giallorosso alla fine tornò in campo dopo due mesi e mezzo dal distacco del tendine dell’adduttore destro.



TIMORI - Anche per Zapata si teme lo stesso tipo di infortunio: a un mese e mezzo dalla lesione di primo grado all'adduttore, il panterone nerazzurro ha dovuto lasciare il campo nel match contro il Cagliari dopo soli 14' per un riacutizzarsi del problema. Se Zapata dovesse sottoporsi a intervento chirurgico, la sua stagione sarebbe finita.