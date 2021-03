L’ex centrocampista di Napoli e Inter Salvatore Bagni è intervenuto a Radio Marte per dire la sua sulla lotta Champions League tra Roma, Napoli, Atalanta, Juventus e Milan: “La Juventus è stata incoerente tutto l’anno, gioca con sufficienza pensando che può portare casa la partita sempre".



NAPOLI VS ATALANTA- "La Juventus rischia di restare fuori dalla corsa Champions? Sì, lo dico senza nascondermi. Com’ero convinto che il Napoli andasse a vincere a Milano e a Roma, la partita contro la Juve mi fa un po’ paura. Ora avranno il derby e noi il Crotone, poi ci sarà il recupero. Io farei la corsa sull’Atalanta. La forza di Gattuso è che non ascolta nessuno. Tante persone non capiscono che la gente di carattere nelle difficoltà si esalta, mi rivedo un po’ in lui”.