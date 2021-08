Il noto showman televisivo Piero Chiambretti, intervistato da La Nuova Sardegna, parla del campionato alle porte e, in particolare, di Torino-Atalanta: "Sarà il campionato degli allenatori: Mourinho, Spalletti, Sarri, Juric al Toro o Gattuso che è sparito dei radar ma tornerà al primo giro. Il calcio andrà vissuto e gestito in altro modo. La Juventus di Allegri non è una minestra riscaldata, la vedo al top insieme all'Atalanta. La serie A avrà sorprese e delusioni".



IL TORO- "Spero vada meglio per il Toro, trenta giocatori a libro paga e il settimo monte stipendi, Mazzarri mi diceva che budget e classifica dovrebbero coincidere. Veniamo da due annate disastrose, qualcosa non torna".