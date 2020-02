Dopo il Triplete conquistato con José Mourinho, a Milano Eto'o lavorò, seppur per poche settimane, anche con Gian Piero Gasperini e lo ricorda così in un'intervista a Sky: "Problemi con lui? No, tra noi ci fu un buon rapporto. Poi ogni mister ha la propria filosofia e prende delle decisioni che non sempre i calciatori riescono a comprendere, ma non sono sorpreso di ciò che sta facendo con l'Atalanta: è una squadra che gioca veramente bene. Detto ciò, ripeto: mi auguro che sia l'Inter a vincere il titolo".