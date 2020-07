Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, al Corriere della Sera prende a modello l'Atalanta: “L’Atalanta, squadra di una città che ha le stesse dimensioni di Monza e fra le prime otto in Champions: è il club meglio gestito d’Europa”.



LAST DANCE- “Al primo tentativo di stagione completa abbiamo conquistato la promozione, che non rappresenta un primo trofeo. Piuttosto è la prosecuzione di quelli sollevati in precedenza, ecco perché è il 30simo della sua era. Se posso usare una metafora da innamorato pazzo di Michael Jordan, per me e il presidente il Monza è il nostro Last dance”.