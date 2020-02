Mario Ielpo, ex portiere del Milan, ha parlato del momento della sua ex squadra a MilanTv e ha tirato in ballo l'Atalanta: “Il Milan ha lo stesso problema dell’Atalanta ovvero che nella trazione offensiva è una squadra che gioca molto bene mentre quando smette di spingere in avanti è una squadra persa. Per rimanere alla gara contro la Fiorentina, quando si torna in difesa il Milan dovrebbe ritrovare ordine e organizzazione per cercare di ripartire in attacco.”