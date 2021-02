Il diretto di Tuttosport Xavier Jacobelli nel suo editoriale per PrimaBergamo.it ha applaudito l'arrivo di Luis Muriel, ieri autore del gol decisivo all'ultimo minuto contro il Cagliari: "Alla fine, letteralmente alla fine, ci ha pensato il gemello di Zapata. Benedetto il giorno in cui l’Atalanta ha preso Muriel”.



GRANDE DEA- "Nessuno nei cinque più importanti campionati europei risulta tanto decisivo quanto Muriel quanto subentra dalla panchina, la grandezza di questa Atalanta risiede anche nella capacità di vincere partite ostiche quale è stata la gara di Cagliari. Come ha sottolineato Muriel, l’incontro sarebbe potuto finire in parità, come con l’Udinese e con il Genoa”.