L'ex portiere di Lazio e Nazionale Luca Marchegiani a Sky Sport ha commentato la performance dell'Atalanta, che ieri pomeriggio a Napoli è stata annientata per 4-1 dai partenopei: "Quella che ho visto al San Paolo è stata brutta e deludente, non ha tenuto lo scontro né dal punto di vista dell'intensità né della tecnica".



NAZIONALI- "Evidentemente Gasperini non è riuscito a ricaricare gli elementi della squadra reduci dalle nazionali. Penso che il problema sia stato questo, la riprova l'avremo nelle prossime partite".



NAPOLI- "Anche il Napoli può sedersi al tavolo dello Scudetto, sì. Ho visto una squadra forte, e in attacco ha Osimhen che ti da una soluzione diversa con palla lunga e trasformando le azioni da difensive a offensive".