L'ex c.t. della Nazionale Arrigo Sacchi sulle pagine de La Gazzetta dello Sport ha analizzato la pesante sconfitta subita dall'Atalanta in Champions League contro il Liverpool di Klopp: "Gasperini e Klopp sono due grandi allenatori che vedono il calcio in modo similare. Purtroppo i nerazzurri si sono presentati a questo difficile appuntamento non al top della condizione".



"Gli atalantini hanno avuto coraggio ma non avevano le gambe e la freschezza per affrontare le qualità e il gioco degli scatenati inglesi. Giocare una partita di Champions ogni settimana, con una rosa al momento insufficiente e con impegni duri in campionato, ha messo in evidenza il problema della brillantezza. Anche il Liverpool, poco tempo fa, ha subito 7 gol e si è ripreso. Se gli atalantini avranno la stessa motivazione ed entusiasmo degli ultimi anni ce la faranno anche loro e continueranno ad essere uno splendido esempio“.