Il doppio ex del big match di domenica sera (Atalanta-Lazio), Guglielmo Stendardo, presenta la sfida al Corriere della Sera Bergamo: "L'Atalanta è una squadra molto forte, somiglia molto al suo allenatore che io conosco e stimo, penso sia tra i migliori d’Italia e non solo, attacca gli spazi e l’uomo, incentiva i duelli, la squadra sta rispecchiando la sua identità tattica grazie anche a interpreti eccezionali. Sarà una bella sfida, ad oggi Lazio e Atalanta come Milan e Napoli interpretano il calcio migliore d'Italia”.



SUL CAMPO- “Mi piacciono Lookman, il nuovo arrivato che è stato spesso decisivo, Muriel che quando è in serata è capace di accendere la luce, ma anche Pasalic è in grado di fare la differenza, de Roon e Koopmeiners sono formidabili nel dare equilibrio, intensità e qualità”.



EUROPA- “Ci tornerà? Io penso di sì ma soprattutto glielo auguro, per il mister, i giocatori e per Percassi, il migliore presidente che io abbia mai avuto, un imprenditore umile e serio che ascolto sempre quando sono in Rai, le sue parole trasferiscono le giuste motivazioni e sono un valore aggiunto per il club”.