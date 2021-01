Il difensore dell'Atalanta Bosko Sutalo ieri sera ha centrato di potenza la prima rete in carriera con la maglia nerazzurra. Utilizzato poco da mister Gian Piero Gasperini, il classe 2000 non sembra pensare però alle squadre (Crotone e Bologna su tutte) che gli fanno la corte: "Sono molto contento e felice per il mio primo gol nell'Atalanta e per l'importante vittoria che ci proietta ai quarti", svela ai microfoni di Atalanta.it.



VERSO IL GENOA- "Adesso abbiamo la prossima sfida contro il Genoa che sarà molto importante e andiamo avanti. Quella contro il Cagliari è stata una partita difficile, loro giocano molto bene ma noi siamo l'Atalanta e andiamo sempre forte".