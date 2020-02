L'ex attaccante dell'Atalanta Simone Tir Tiribocchi ha parlato a La Gazzetta dello Sport della situazione in Champions e in Serie A della squadra bergamasca: "Contro il Valencia era impossibile non soffrire un po’, sono gli ottavi di finale! I 4 gol danno la possibilità di affrontare il ritorno in tranquillità, ma il passaggio del turno non è scontato. Negli ultimi anni abbiamo assistito a rimonte clamorose nelle partite a eliminazione diretta, ci sarà da combattere. L’importante è non farsi condizionare dall’ambiente, che sicuramente sarà ostile, e dal possibile inizio a mille del Valencia. In Champions passa chi ci crede”.



CAMPIONATO-“Sì, il quarto posto è più sicuro. Dall’Inter la separano molti punti, ma ha un buon vantaggio sulle inseguitrici (con una partita in meno). La Champions può togliere qualche energia, ma comunque vedo l’Atalanta tra il terzo e quarto posto”.