Virgil van Dijk, compagno di squadra in nazionale di Koopmeiners, ha parlato delle condizioni del giocatore dell'Atalanta, che è stato costretto a uscire in barella dopo uno sconto aereo con Linetty. "Non è bello iniziare la partita così con un infortunio di Koopmeiners. Ho sentito che Teun sta tornando a stare bene, questa è la cosa più importante, speriamo che sia tutto ok', queste le parole del difensore del Liverpool.