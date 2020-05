Il terzino danese del Valencia Daniel Wass, ex Celta Vigo, non ci sta e dice la sua ai microfoni di TV3, emittente catalana, arrabbiato con la Uefa che avrebbe permesso di giocare l'andata e il ritorno di Valencia-Atalanta, una partita a rischio tra due delle città più colpite dall'emergenza coronavirus: "È terribile che ci abbiano permesso di giocare quella partita. Molti dei nostri giocatori si sono ammalati e tanti spagnoli hanno portato il virus in Spagna”.



ANCORA TANTI MORTI- “Mi piacerebbe essere in Danimarca ora. Mia moglie e i miei figli per ora restano lì perché crediamo sia più sicuro della Spagna. Ci sono stati tanti morti e gli ospedali sono sovrappopolati. Non c’è molta gente in giro”.