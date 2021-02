Che sia proprio la coppia in foto a calcare le fasce del Gewiss Stadium domani pomeriggio per scontrarsi con il Torino di mister Nicola? Durante il mercato invernale da poco concluso, l'entourage nerazzurro ha fatto sparire gran parte degli esterni che allungavano una rosa che a mister Gasperini piace corta:e compatta adesso, non c'è dubbio, ma guardando il rovescio della medaglia non c'è molto di cui sorridere:ora la Dea si ritrova con un buco incolmabile sull'out di destra. Chi prenderà il posto di danese e olandese contro il Toro?In realtà, a voler ben guardare, l'Atalanta nella sua rosa un esterno destro di scorta ce l'ha e si chiamail classe 2001 dellaè ormai da un po' di tempo stabilmente convocato dal tecnico di Grugliasco con i grandi ed. L'Atalanta dà la priorità alla semifinale di mercoledì, questo ormai è chiaro, e il Toro non è messo benissimo in classifica, motivo per cui. Un po' come aveva fatto-in grande allora- il 2 ottobre 2016, azzeccando e svoltando la stagione.La più probabile, ma non la più ovvia: il tecnico degli orobici potrebbe decidere digiocatori che di solito corrono nella fascia opposta; uno traquindi.e schierare al suo posto, al centro del campo, il ritrovatoin coppia con Remo Freuler.che ormai da un paio di partite sta lasciando sempre più scoperta la difesa per, potrebbe partire stabilmente come esterno dal 1', rimpiazzato in difesa da uno tra