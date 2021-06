Il trentunenne ex Partizan Belgrado, Fiorentina, Manchester City, Inter e Siviglia Stevan Jovetic il 30 giugno straccerà il contratto quadriennale col Monaco e si prepara a un ballottaggio da svincolato. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, i club interessati a lui, in Italia, al momento sono Atalanta e Lazio, con il direttore sportivo Igli Tare da tempo sulle sue tracce.



PALACIO O JOVETIC?- Anche l'Atalanta però, se la prima punta Rodrigo Palacio non dovesse tornare dall'ex mister Gasperini a parametro zero, avrebbe bisogno di un attaccante e il montenegrino, con i suoi 109 gol in 374 partite, farebbe al caso suo grazie alla grande esperienza maturata in carriera.