Il nuovo ds dell'Atalanta Tony D’Amico ha un piano ben preciso in testa per rinforzare la squadra: dopo un paio di riunioni con Percassi e Gasperini, ha deciso di portare a Bergamo Ivan Ilic. Il centrocampista serbo è stato scoperto proprio da D’Amico che l’ha difeso dalla voglia di girarlo un po’ di qua e un po’ di là da parte del City, fino addirittura ad acquistarlo. Si parla di 14 milioni di euro, il doppio di quello che Ilic era costato ai gialloblù.



La Lazio però è alla porta e preme per chiudere la trattativa prima dell'Atalanta. Lotito avrebbe addirittura offerto in contanti, cosa alla quale Setti è molto sensibile, 28 milioni di euro per Casale e Ilic. N