L'Atalanta, reduce dalla sconfitta senza tiri in porta a San Siro e da un centrocampo a tre che non ha retto gli assalti del Milan, è in cerca di un giovane rinforzo per la mediana. Per questo si prepara a sfidare la Roma, che è piombata sul cartellino di Morten Hjulmand, centrocampista danese classe 1999 del Lecce: al momento i giallorossi sarebbero in vantaggio su Juventus ed Atalanta, ma i bergamaschi potrebbero mettere i bastoni tra le ruote ai piani di Mourinho. Il Lecce chiede più dei 14 milioni di euro offerti dal Southampton, già rifiutati a gennaio.