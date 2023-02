San Siro si illumina per un match cruciale:. Rossoneri e nerazzurri si affrontano alle 20.45, le due squadre sono separate da tre punti in classifica (44 per i padroni di casa, 41 per gli ospiti) e arrivano dai due momenti diversi: tre vittorie consecutive tra campionato e Champions per la squadra di Pioli, che cerca il terzo successo consecutivo in campionato per agganciare l'Inter al secondo posto; i ragazzi di Gasperini, invece, provano a rialzarsi dopo il ko interno con il Lecce e vanno a caccia di tre punti per acciuffare il Diavolo.- Il Milan è imbattuto nelle ultime quattro partite di Serie A contro l'Atalanta (3 vittorie e il pareggio dell'andata): i rossoneri non arrivano a cinque gare di fila senza sconfitte con i bergamaschi dal quadriennio 2008-2012 (6 in quel caso). Il Milan ha vinto 2-0 l'ultimo match interno con la Dea in campionato (15 maggio 2022) dopo una serie di 7 partite senza successo contro i bergamaschi a San Siro (4 pareggi, 3 sconfitte): l'ultimo allenatore rossonero in grado di vincere due volte di fila in casa contro la Dea in due massimi campionati consecutivi è stato addirittura Fabio Capello (stagioni 92/93 e 93/94). Il Milan arriva da tre vittorie in tutte le competizioni per 1-0 (Torino, Tottenham, Monza): i rossoneri non hanno mai vinto quattro partite di fila in questa stagione e non ottengono quattro vittorie consecutive senza subire gol da febbraio 2018 (cinque in quel caso, tre in Serie A e due in Europa League). L’Atalanta ha perso tre delle ultime quattro partite in tutte le competizioni (1V), dopo aver ottenuto quattro vittorie e due pareggi nelle prime sei gare del 2023; i bergamaschi hanno vinto l’ultima partita di campionato giocata in trasferta e non ottengono due successi di fila fuori casa in Serie A da settembre 2022 (quattro in quel caso).Fischio d'inizio, su Calciomercato.com la diretta di