Ha dell'incredibile eppure, Viktor Kovalenko, il giocatore che ha collezionato più gettoni nella Champions League tra tutti i nerazzurri alla corte di Zingonia, non potrà prendere parte alle gare europee. Questo perché il tecnico dei bergamaschi, mister Gian Piero Gasperini, ha deciso di puntare sui nerazzurri che conosce meglio.



I CAMBI- Liberati gli slot del Papu Gomez, integrato nel Siviglia, e di Johan Mojica, tornato al Girona, la società orobica ha deciso di rimpiazzarli con altri due nomi, depositati nell'elenco Uefa a Nyon: al posto del capitano non il vice Kovalenko bensì Bosko Sutalo, il difensore escluso nella prima parte della stagione dalle gare europee, e al posto dell'esterno sinistro l'ala Joakim Maehle, ventitreenne danese arrivato dal Genk.



IL GRANDE ESCLUSO- Niente da fare quindi per Viktor Kovalenko, nonostante le ben 24 presenze nell'Europa più bella e la vittoria ottenuta pochi mesi fa contro il Real Madrid, prossimo avversario della Dea agli ottavi di Champions. Il biondo ucraino avrebbe potuto prendere il posto, per esempio, dell'attaccante olandese Sam Lammers, utilizzato solo 9', ma mister Gasp ha deciso diversamente.