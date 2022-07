Mentre l'Atalanta pensa ai prossimi passi procedurali, tra cui la richiesta di controanalisi (ha tre giorni di tempo), dopo la positività di Palomino al Clostebol, sostanza proibita utilizzata in pomate cicatrizzanti per curare la cute, c'è un effetto anche sul mercato.



Il difensore argentino era infatti finito nel mirino di Lazio, Napoli e Rennes e i Percassi lo valutavano 10 milioni. Non solo, era un punto fermo della difesa di Gasperini e aveva appena firmato un rinnovo di contratto fino al 2025. Sospeso in via cautelare, ora l'argentino rischia, come minimo, tra i 2 e i 6 mesi di squalifica. Per questo, l'entourage nerazzurro ha deciso di bloccare subito il giovane Okoli, dopo che nei giorni scorsi la Salernitana si era fatta avanti. Anche Demiral, osservato speciale dell'Inter, potrebbe essere ritirato dal mercato: in questo caso rimarrebbero a disposizione del tecnico di Grugliasco il turco, Djimsiti, Toloi, Okoli e il giovane e duttile Scalvini, oltre a Ruggeri.