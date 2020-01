Una clausola rescissoria di 30 milioni: davvero troppi per le casse dell'Atalanta, che ambisce all'attaccante del Braga classe 1999 Francisco Trincao ma non è disposta a spendere una cifra del genere. Il giovane portoghese piace, e tanto, agli addetti ai lavori dell'Atalanta, ma l'offerta troppo alta sta diventando un ostacolo all'affondo tanto sperato e previsto per la giornata di oggi che avrebbe portato alla chiusura dell'operazione.



PRENDERE O LASCIARE- La verità è che le redini dell'affare le ha in mano tutte e due il Braga, e le tiene ben salde, visto che da proprietario del cartellino ha deciso di non trattare. Prendere o lasciare quindi, con l'offerta richiesta Trincao verrebbe a Bergamo a dare man forte al tridente, altrimenti al Braga non dispiacerà tenerselo per altri sei mesi. Ad agosto infatti il giovane attaccante si libererebbe per 1 milione più 11 di obbligo di riscatto.