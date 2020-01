Tempo di riscatti per l’Atalanta. Dopo aver riscattato dalla Sampdoria il cartellino di Duvan Zapata, la società bergamasca potrebbe presto ripetere l’operazione con Mario Pasalic, vera rivelazione delle ultime due stagioni.



Secondo le ultime novità dell’edizione bergamasca del Corriere della Sera, il riscatto del centrocampista croato- che sarebbe in programma a giugno per una cifra intorno ai 15 milioni- potrebbe essere anticipato a questa sessione di mercato grazie alle cessioni di Kulusevski alla Juventus e Barrow al Bologna.