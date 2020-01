La fine del girone d'andata è l'occasione per tracciare una linea e fare un bilancio di quanto visto finora. In redazione sono venute a trovarci tre grandi figure del giornalismo sportivo italiano protagoniste della nostra rubrica '100° minuto'. Alberto Cerruti (ex prima firma della Gazzetta dello Sport), Giancarlo Padovan (ex prima firma del Corriere della Sera e direttore di Tuttosport) e Alberto Polverosi (ex prima firma del Corriere dello Sport). Dopo il dibattito pubblicato ieri, ecco dieci domande precise dalla risposta secca tra giudizi e pronostici. Emerge il vantaggio dell'Inter sulla Juve per la corsa scudetto. Grandi meriti per Inzaghi e la sua Lazio, antagonista dei nerazzurri.



SQUADRA MIGLIORE:



PADOVAN: Atalanta

POLVEROSI: Lazio

CERRUTI: Lazio



GIOCATORE MIGLIORE:



PADOVAN: Immobile

POLVEROSI: Dybala

CERRUTI: Ilicic



ALLENATORE MIGLIORE:



PADOVAN: Gasperini

POLVEROSI: Inzaghi

CERRUTI: Inzaghi



SQUADRA RIVELAZIONE:



PADOVAN: Verona

POLVEROSI: Parma

CERRUTI: Parma



GIOCATORE RIVELAZIONE:



PADOVAN: Castrovilli

POLVEROSI: Sensi

CERRUTI: Kulusevski



SQUADRA DELUSIONE:



PADOVAN: Napoli

POLVEROSI: Napoli

CERRUTI: Napoli



SCUDETTO:



PADOVAN: Inter

POLVEROSI: Lazio

CERRUTI: Inter



QUALIFICATE IN CHAMPIONS:



PADOVAN: Inter, Juve, Lazio, Atalanta

POLVEROSI: Lazio, Juve, Inter, Roma

CERRUTI: Inter, Juve, Lazio, Roma



SQUADRE RETROCESSE:



PADOVAN: Spal, Brescia, Lecce

POLVEROSI: Spal, Brescia, Lecce

CERRUTI: Spal, Brescia, Genoa



CAPOCANNONIERE:



PADOVAN: Immobile

POLVEROSI: Immobile

CERRUTI: Immobile