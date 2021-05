Questa mattina la banda di mister Gian Piero Gasperini si è data appuntamento al Centro Bortolotti di Zingonia per prepararsi alla sfida contro il Parma, in programma domenica alle 15 al Tardini. Per l'Atalanta sarà fondamentale vincere contro una squadra già retrocessa, per mantenere il secondo posto in classifica.



TOLOI E MAEHLE- Il tecnico nerazzurro però ha dovuto fare a meno, oltre che di Toloi- indisponibile, alle prese con una lesione al flessore destro di lieve entità- anche dell'esterno Joakim Maehle, che ha lavorato a parte. Domani, venerdì 7 maggio, è in programma una seduta al pomeriggio, sempre al Centro Bortolotti e a porte chiuse.