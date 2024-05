Atalanta sì, Roma no: Lukaku fallisce ancora

L'Atalanta sì, la Roma no. Disunite dalla finale di Europa League e intrecciate per un posto nella prossima Champions.

Il verdetto era atteso, anzi ampiamente previsto. Eppure c'è amarezza per i tifosi romanisti, che grazie a due rigori trasformati da Paredes hanno accarezzato l'impresa fino a pochi minuti dalla fine, quando Svilar - seppur autore di una prestazione incredibile per parate e salvataggi - ha sbagliato in modo goffo un'uscita inutile. Il sogno giallorosso è finito lì, perché poi l'assalto disperato e il secondo gol del Bayer Leverkusen non hanno cambiato l'impressione - comunque positiva - sulla Roma di Daniele De Rossi che ha sfiorato un'impresa memorabile.







Su e giù tra i singoli. Su El Shaarawy, candidato credibile anche come jolly tuttofare nell'Italia di Spalletti. Giù, molto giù Lukaku che è inutile ormai pensare possa invertire la tendenza. Quando c'è un appuntamento importante di Coppa, lui lo fallisce.

L'appuntamento adesso passa a Dublino, per la storia, quasi per la leggenda dell'Atalanta. E se la meriterebbe…