Scatta l'allarme Covid in casa Atalanta. Il club bergamasco ha rinviato da oggi a domani la partenza per Roma, dove sabato sera dovrebbe scendere in campo allo stadio Olimpico per la partita con la Lazio (calcio d'inizio alle ore 20.45). A questo punto la gara è a rischio.



Sabato mattina dono attesi i risultati dei tamponi molecolari effettuati in giornata. Il nuovo protocollo prevede che per poter giocare una squadra debba avere meno di nove calciatori positivi sui 25 presentati in lista alla Lega Serie A.