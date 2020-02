Prosegue a Zingonia la preparazione alla prossima partita che vedrà i nerazzurri impegnati sul campo del Lecce domenica alle 15 per 26ª giornata della Serie A TIM 2019-2020. Mister Gasperini ha diretto una seduta mattutina al Centro Bortolotti. Lavoro differenziato per Djimsiti e Toloi, per cui è stata riscontrata una leggera lesione muscolare.