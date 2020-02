Quattro casi sospetti di Coronavirus in Spagna, si tratta di quattro tifosi del Valencia che si trovavano a San Siro la scorsa settimana per l'andata degli ottavi di Champions League contro l'Atalanta. Lo comunica il vicedirettore generale di epidemiologia del dipartimento della salute della comunità valenciana, Hermelinda Vanaclocha: i quattro tifosi, seguendo le istruzioni fornite, hanno contattato i loro medici presentando sintomi riconducibili al Coronavirus. I sospetti contagiati sono stati invitati preventivamente a restare nelle loro abitazioni: "Per prima cosa parleremo con loro, verrà fatto un sondaggio epidemiologico per valutare quanti giorni sono stati a Milano, quando sono stati presentati i sintomi e quali sono, in base a questo valuteremo se fare o meno test per indagare se si tratti davvero di Coronavirus o di altra influenza o malattia".



Sotto controllo anche altri due individui della comunità valenciana, a Milano recentemente ma non per la gara di Champions: i due, tenuti negli ospedali di Valencia e Castellon, versano comunque in buone condizioni.