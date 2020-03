L'ex difensore dell'Atalanta Andrea Sottil, nella squadra nerazzurra per 92 presenze tra il 1996 e il 1999, dedica un pensiero a Bergamo, dove da giorni si sta consumando il dramma del Coronavirus, che proprio nella città orobica ha il suo picco. Intervistato dal Corriere dello Sport, Sottil ha svelato: "Vorrei far sentire la mia vicinanza ai bergamaschi. Ho avuto il piacere di giocare per quella gente, straordinari, tosti, combattenti, genuini".



PIANGO- "Li conosco molto bene: stanno combattendo come leoni. Le immagini che arrivano da lì sono terrificanti, quando le vedo mi metto a piangere, non mi vergogno a dirlo. Col loro spirito di appartenenza, però, non ho dubbi: Bergamo tornerà a sorridere a rifiorire".