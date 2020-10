Ormai ci siamo, l'Atalanta di mister Gian Piero Gasperini è quasi al completo. Come riporta Tuttosport infatti, l'unico giocatore rimasto a lavorare a parte per recuperare dalla lesione del legamento è il primo portiere Pierluigi Gollini, che dovrebbe tornare a disposizione entro le prime due settimane di novembre.



SPORTIELLO IN CRESCITA- Out però è anche il terzo portiere dell'Atalanta, Marco Carnsecchi, fuori dai giochi per la positività al Covid-19. Contro Napoli e Midtjylland quindi la Dea può affidarsi solo a Marco Sportiello, prodotto del vivaio nerazzurro che a Bergamo sta di nuovo trovando spazio e conferme. Protagonista nelle gare decisive contro Valencia e Psg, Sportiello ha dimostrando qualità da numero 1, e le prossime gare saranno decisive per il suo futuro.



PARATE DECISIVE PER IL MERCATO- Non vuole più scaldare la panca solo per poche apparizioni all'ombra di un altro titolare, Sportiello desidera giocare sempre e dal 1'. Con il ritorno di Gollini, la Dea avrà a disposizione ben quattro portieri (c'è anche Francesco Rossi) e uno di troppo c'è: a seconda di come andranno le prossime sette partite in venti giorni, dal Napoli all'Inter, passando per Midtjylland, Ajax, Liverpool, Sampdoria e Crotone, e in base al passaggio o meno del girone, si deciderà se a partire a gennaio sarà Sportiello o Carnesecchi.