ha commentato a L'Eco di Bergamo lo straordinario inizio stagionale della Dea, parlando del ritorno di Josip Ilicic, dell'infortunio di Mattia Caldara e della lotta allo scudetto: "Atalanta prima? Sì, me l'hanno detto.Poi perdi due partite e sei il presuntuoso che s'è schiantato. Noi saremo tanto più forti quanto più resteremo l'Atalanta: più sali in alto, più devi guardare in basso"."Dove collocare questa Dea?molte squadre si sono rinforzate. Juve e Inter sopra tutte, il Napoli le ha avvicinate. Poi c'è il gruppo di chi punta l'Europa, e le sorprese.Poi a primavera ci guarderemo intorno".Sono d'accordo, è l'Atalanta migliore di sempre.Guidati da Gasperini in panca e da Gomez in campo. Rinnovati o da rinnovare non è un problema. Loro saranno atalantini e bergamaschi a vita. I"Mattia è stato sfortunato, ma lZero dubbi. E a proposito di bergamaschi è un piacere vedere Ruggeri da Gasp. È il vivaio che cresce, grazie anche allo straordinario lavoro di Maurizio Costanzi e del suo staff"."Sono soddisfatto di aver vinto così bene col Cagliari.E il gruppo ha dimostrato di avere valori morali enormi".E poi ci aspettano altre 35 partite. LIn Europa impari e migliori. E la Champions è l’università”., e lo adoro per questo”."È dal sorteggio che mi tormento. Abbiamo fatto cose incredibili per portare la Champions a Bergamo, la sorte ci ha mandato due club che rappresentano la storia del calcio,Nessuna previsione, troppe variabili. Il parcheggio interrato, l’incognita del pubblico: senza si può ipotizzare l’avvio dei lavori a stagione in corso.Sarebbe magnifico“., nazionali che hanno fatto la storia del calcio. Mi vien da pensare che saranno loro a chiederci di tornare… E noi, zero dubbi, li accoglieremo sempre a braccia aperte. Ospiteremo squadre come Liverpool e Ajax tra i club. Ci stanno succedendo cose inimmaginabili”.