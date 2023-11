Atalanta-Sporting 1-1



ATALANTA



Musso 6,5: solo davanti a Gonçalves, lo gela e col petto gli impedisce di mirare una rete che sembrava fatta. Su Edwards ci mette la gamba, poi però il numero 10 lo supera, incolpevole.



Scalvini 6: perfetto su Inácio, chiude con prontezza, il giallo non c’era e nella ripresa limita bene Gyökeres mandandolo all’angolo.



Djimsiti 5,5: pur reduce dal problema intestinale si dà da fare combattivo limitando il pericoloso Gyökeres, ma dura solo un tempo, poi perde terreno e lo Sporting pareggia.



Kolasinac 5: troppo irruento nei suoi interventi, si perde di vista Trincao e poi Edwards.



Hateboer 6: corre e crossa portandosi anche in mezzo al campo e superando Mathues Reis.



de Roon 6,5: tutti i palloni a metà campo vengono intercettati dall’olandese, presente anche in area.



Ederson 6,5: corre al doppio della velocità per dividersi tra mediana e area piccola. Peccato i gol sbagliati.



Ruggeri 6: doppia Esgaio ma non è altrettanto fortunato su Trincao, nella ripresa però se la vede bene con Catamo.



Koopmeiners 7: suo l’assist, sue le punizioni, sue le marcature più strette su Hjulmand e Reis.



(dal 24’ s.t. Miranchuk 6: ci prova da fuori)



Scamacca 7: primo gol in Europa League per il capocannoniere azzurro e nerazzurro che ne sfiora altri ma è sempre in fuorigioco



(Dal 19’ s.t. Muriel 5,5: si vede poco)



Lookman 6,5: il più vivace nel reparto d’attacco, si allarga al momento giusto



(Dal 19’ s.t. Pasalic 5,5: poche incursioni)





All. Gasperini 6: la prepara bene, la sua Atalanta lascia nel tunnel la frenesia e gestisce la vetta con maturità ma nella ripresa soffre troppo





SPORTING



Adán 6: non può nulla sul tiro da fuori di Scamacca, forte e preciso.



Diomandé 5,5: Lookman lo beffa subito, male.



St. Juste 5: non riesce a limitare Lookman, che fa quel che vuole



(Dal 36’ s.t. Coates: sv).



Inácio 5: Scamacca non lo prende mai, e lui segna



Esgaio 6: regala le palle ai nerazzurri perdendole oltre la linea, cresce quando impara a rincorrere Ruggeri



(Dal 1’ s.t. Catamo 6,5: più lesto del compagno, impegna Ruggeri e dà una palla gol a Edwards).



Hjulmand 6: Koopmeiners non gli dà tregua, non ha margini di manovra



(Dal 32’ s.t. Nuno Santos: sv).



Morita 6: prova scialba la sua, può fare di più



Matheus Reis 6: Scamacca gli mette la mano sul volto per impedirgli la visuale nei suoi attacchi, presenza ingombrante.



Gonçalves 5: solo, Musso lo ipnotizza al 35’ p.t. Sbaglia ripetutamente gol da spingere in rete.



Gyökeres 7: al 20’ scappa a Djimsiti ma poi sbaglia un gol da fare e che lui ha già nel suo CV. Si fa perdonare servendo Edwards.



Trincao 6: a sorpresa al posto dell’incidentato Edwards, mette i bastoni tra le ruote a Kolasinac servendo preciso i compagni. Dura solo un tempo.



(Dal 1’ s.t. Edwards 7: sbaglia davanti a Djimsiti e Musso che ci mette la gamba, poi si ripete e trova il pari. L’uomo in più).



All. Amorim 5.5: doveva partire con l’acceleratore per segnare la sua squadra, invece è troppo ‘italiana’ e attendista e prende gol, nella ripresa cambia volto ma è troppo tardi.