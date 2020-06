Dal Valencia abbattuto in Champions al Valenciennes conquistato sul mercato: l'Atalanta ha messo la quarta per aggiudicarsi il suo gioiello Ismael Doukouré, come riporta L'Eco di Bergamo. una sorte di 'bambino prodigio', dal momento che, pur essendo un calesse 2003, gioca già con l'Under 19 e con calciatori più grandi di lui di ben tre anni.



CHE CONCORRENZA!- Il difensore centrale è un talento nella fase di recupero dei palloni e su di lui c'è anche la Roma, interessata al fatto che, pur militando in Ligue 2, il giovane venga già paragonato a Dayot Upamecano. Oltre alla Roma, la società bergamasca dovrà battere la concorrenza di Hertha Berlino, Borussia Monchengladbach, Benfica e Salisburgo.