Atalanta e Az Alkmaar si incontreranno il 29 dicembre per una gara amichevole al 'Gewiss Stadium' di Bergamo, sarà il pretesto per discutere di mercato?



Dopo l'affare Koopmeiners, i nerazzurri starebbero valutando di tesserare il difensore 24enne Sam Beukema, arrivato in biancorosso nell'estate 2021 dopo essere stato eletto 'miglior giocatore' della Keuken Kampionen Division, Serie B olandese. A riportarlo è 'La Gazzetta dello Sport'.