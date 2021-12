Senza sosta, proseguono gli allenamenti per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini in quel di Zingonia, presso il 'Centro Bortolotti'. Oltre al gruppo a disposizione, due calciatori hanno lavorato a parte: si tratta di Robin Gosens - terapie per lui - e Matteo Lovato - seduta differenziata - entrambi momentaneamente indisponibili. Domani l'ultimo allenamento prima della partenza per la Campania, direzione Napoli.