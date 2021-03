L'Atalanta di Gian Piero Gasperini si è goduta il meritato giorno di riposo concesso dal proprio tecnico. Una seduta divisa in due gruppi, in base al minutaggio della sfida infrasettimanale contro il Crotone: a parte Sutalo, lavoro in palestra e terapie per Hateboer. Domani si torna in campo nel pomeriggio, sempre al 'Centro Bortolotti' di Zingonia, per preparare la sfida di lunedì sera alla capolista Inter.