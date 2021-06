La nostalgia dell'Argentina si mescola a quella di Bergamo nel cuore del centrocampista Alejandro Papu Gomez ed è questa speciale saudade a dar vita a 'Boedo', ristorante argentino nel pieno centro della città orobica. Questa sera alle 19 in punto verrà inaugurato alla presenza di Linda Raff, moglie dell'ex capitano dell'Atalanta che, nonostante la frattura lampo con la Dea e il volo per Siviglia, è rimasta legatissima a Bergamo, così come tutta la famiglia Gomez.



IL LOCALE- In piazzetta Sant'Orsola, è la grande foto di Diego Armando Maradona che stringe la Coppa del Mondo ad invitare gli amanti dell'asado a varcare la soglia del ristorante per vivere un'esperienza a 360° tra la cottura live della carne in griglia e lo show dei ballerini di tango. Il locale offre 50 posti al coperto, 50 all'aperto e una sala privata da 60 posti disponibile per eventi privati.



IL CONSIGLIO DEL PAPU- Gomez invita ad assaggiare i suoi piatti preferiti: le empanadas, la entraña di Black Angus e la grigliata mista, il flan di dulce de leche e la torta di mele.