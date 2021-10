Non è tempo di esperimenti per mister Gian Piero Gasperini: nonostante gli infortuni (Toloi, Djimsiti, Hateboer, Gosens e Pessina) e la sosta dei nazionali con alcuni rientri tardivi e spompati (Zapata), il tecnico nerazzurro punta tutto sul suo collaudatissimo 3-4-1-2 che non delude le aspettative.



De Roon arretrato al posto di Toloi fa il suo dovere, Koopmeiners a centrocampo fa anche di più, merito della qualità tecnica dei suoi elementi: oltre agli olandesi, il tridente con Pasalic, Ilicic e Muriel aumenta il tasso tecnico dell'attacco e fa ricordare alla Dea cosa significa calare il poker e non vincere di misura.