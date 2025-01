Getty Images

Atalanta-Sturm Graz LIVE, le formazioni ufficiali: fuori Lookman, Toloi titolare

Federico Zanon

4 minuti fa



L'Atalanta di Gian Piero Gasperini sfida lo Sturm Graz nella settima giornata della fase a gironi di Champions League. Lookman e compagni cerca una vittoria per mettere al sicuro un piazzamento playoff e continuare a sognare l'accesso diretto agli ottavi di finale.



Atalanta-Sturm Graz 0-0



RETI:



ASSIST:



AMMONITI:



ESPULSI:



LE AZIONI SALIENTI



FORMAZIONI UFFICIALI



Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Toloi, Hien, Kolasinac; Palestra, Pasalic, De Roon, Zappacosta; Samardzic; De Ketelaere, Retegui. All. Gasperini



Sturm Graz (4-3-1-2): Scherpen; Malic, Aiwu, Wüthrich, Lavalée; Yalcouyé, Stankovic, Chukwuani; Kiteishvili; Camara, Bøving. All. Säumel