Via vai sul mercato in difesa dell'Atalanta. Data sulle tracce di Elias Cobbaut, nazionale under 21 belga in forza all'Anderlecht. Rappresenta un'alternativa meno costosa rispetto a Simakan (Strasburgo) e Bonifazi (Torino).

In uscita, sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il brasiliano Roger Ibanez è in trattativa con la Sampdoria.