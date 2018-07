L'Atalanta dice no alla Lazio per il Papu Gomez e cerca un centrocampista sul mercato: le due piste più concrete portano a due "vecchie" conoscenze della Serie A come Obiang e Pasalic, trattato pure dalla Fiorentina.



Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, l'arrivo di Duvan Zapata può aprire la strada a un addio di Cornelius (sondato dall'Udinese) o di Petagna, con la Spal che ha l'accordo con l'Atalanta (manca l'ok del giocatore cercato anche dal Parma).



Il club emiliano cerca una punta di esperienza e, oltre alla suggestione Cassano, ha sondato Borriello (ex Spal) e sfida il Frosinone per Ardaiz dell'Anversa. Ufficiale Bruno Alves, attesa per Bastoni (Inter), si tratta per Sala (Sampdoria) e Grassi (Napoli).