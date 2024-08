Il poker subìto a San Siro contropotrebbe far pensare cheAnche tre mesi prima di vincere l’Europa League l’Atalanta cadde sotto quattro gol al Meazza, e così tre mesi dopo. Tra le due partite però, c'è stata una, caratterizzato da più di un’operazione a settimana, in entrata e in uscita., senza contare i riscatti), ma ora servirà tempo per far rodare e integrare le nuove pedine.

un difensore per colmare la lunga assenza per, un nuovo attaccante in corsa per sostituire l’altro grave infortunato. Una coppia di centrocampisti offensivi-trequartisti di qualità che prendessero il posto di unche, al di là di certificati medici e prese di posizione, si era impuntato per andare alla Juve. Poi un secondo portiere che facesse il secondo e non si alternasse come Musso a Carnesecchi, un valido esterno che migliorasse il livello dopo l’addio di Hateboer e il mancato riscatto di Holm. Ed ecco

Non solo,. E, oltre a tutti i rinforzi cosiddetti "sostituti", sono arrivati anche due profili in più:I ricambi hanno aumentato la qualità della rosa, certo sul lungo periodo, quando avranno rodato tra loro e nel meccanismo gasperiniano, e ancora di più quando recupereranno anchepotenzialmente questa può essere

Qualche prima scelta non è andata a buon fine.per la difesa,per la fascia, che non ha superato le visite mediche, poima visti gli infortuni col senno di poi potrebbe non essere stata una fumata nera con rammarico. Fino all'ultimo i nerazzurri ci hanno creduto per, un ex che ben conosceva il sistema di gioco bergamasco e sapeva rientrare anche in difesa oltre che crossare in attacco (una caratteristica in cui deve migliorare anche Bellanova). Non è poi arrivato, ma più che un esterno offensivo a Gasperini poteva essere utile un altro attaccante 'alla Retegui'. Anche se la rosa per il tridente è già bella ampia, epiù fragile di quanto sperato, non si poteva prevedere.

Sì. Tutti i big sono stati trattenuti, anche, il cui caso è rientrato con diplomazia. E tanti rinforzi, giovani e d'esperienza, sono arrivati in tutti i reparti. Ora però viene il difficile perché i risultati non arriveranno subito: servirà pazienza per amalgamarli tra loro.